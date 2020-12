Da Nord a Sud il pranzo di Natale ha in comune un ingrediente principale cucinato e servito in modi differenti: la carne. Lessa o farcita, in brodo o cotta in forno, la carne è infatti il filo conduttore di tante preparazioni, trasmesse di generazione in generazione.

Per questo, dicembre è un mese molto importante per noi macellai in quanto responsabili della riuscita o meno di uno dei momenti più attesi per gli italiani come è appunto il pranzo di Natale.

Per quanto riguarda i primi piatti, non potranno mancare le lasagne o la pasta fresca al sugo di carne, in brodo, o con un tocco di originalità (ad esempio salsiccia e funghi); c’è poi il tanto amato brodo di carne, protagonista indiscusso dei piatti della tradizione natalizia molisana, che viene arricchito con cubetti di cardone e polpettine di macinato.

Nei secondi piatti di Natale, immancabili sono gli arrosti misti, dalla versione tradizionale a quella all’arancia. La tradizione vuole che vengano servite per lo più carni di animali da cortile: capponi, tacchini, galline si confermano tra le carni più amate dagli Italiani, farciti con ricchi ripieni oppure arrosti. Qui in Molise, si predilige l’agnello arrosto o il bollito di carne.

Come ogni anno – quest’anno ancor di più – lo staff di Bosap viene in vostro aiuto nel farvi conoscere tutte le specialità pensate per rendere il vostro pranzo di Natale ancora più speciale e ricco di gusto e nel farvi preparare piatti a base di carne che potrete portare sulla vostra tavola e deliziare i palati dei presenti.

Il nostro reparto macelleria è infatti pronto per ogni tipo di richiesta. Tagli di carne di ogni tipo per tutte le cotture che vorrete fare e per preparare, con le nostre idee e suggerimenti, un menù di Natale coi fiocchi: dagli agnelli alla salsiccia, dai capponi interi o disossati ripieni, dalla carne già cotta e affettata a una serie infinita di proposte personalizzate a vostra richiesta. Inoltre presso Bosap Macelleria, troverete vari cesti natalizi di specialità gastronomiche; tra i prodotti non mancano mai salumi e affettati di nostra produzione, e poi formaggi, vini, spumanti, liquori, pasta in vari formati, conserve e prodotti sott’olio, olio d’oliva, ecc. Tutti prodotti di qualità certificata!

Felici Feste!