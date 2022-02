Veicoli in sosta, le opportune cautele

Il comma 4 dell'articolo 158 del Codice stradale prescrive: "Durante la sosta e la fermata di un veicolo, il conducente deve sempre adottare le opportune cautele al fine di evitare incidenti e per impedirne ogni uso senza il suo consenso". Mai come in questo caso la frase "strano ma vero" risulta appropriata. Nella sostanza, se, da un lato, lasciare l'auto aperta è un comportamento che potrebbe rivelarsi rischioso (per la possibilità che chiunque - potenzialmente - possa appropriarsene o rubare gli oggetti contenuti all'interno del veicolo), pure risalta paradossale al colto ed all'ìnclita che esso possa rivelarsi anche un comportamento passibile di sanzione. Logico pensare che, ovviamente, non tutti abbiano a pensarla allo stesso modo, ma è comunque assurda la pretesa (per i tanti automobilisti che abbiano trovato dietro il tergicristallo sul parabrezza) di collocare, dietro il tergicristalli un preavviso di accertamento d'infrazione per non aver chiuso a chiave le portiere del veicolo. Vediamo perchè.

Il summenzionato articolo 158, al comma 4, precisa: "Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele al fine di evitare incidenti e per impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso". Nella sostanza, il conducente deve comportarsi in maniera tale da fare il possibile per dissuadere i malintenzionati, attraverso l'adozione di tutte le cautele necessarie al fine di tutelare il proprio bene dall'intrusione altrui o dai rischi correlati. Naturalmente, trattandosi di una norma 'aperta', che non esplicita i singoli comportamenti sanzionabili, il preavviso può essere compilato per le fattispecie più diverse. In estate, per esempio, complice la calura che costringe a viaggiare con i finestrini abbassati, non è di certo difficile incorrere nella dimenticanza sanzionata, magari anche in relazione ai soli sedili posteriori che non sono direttamente visibili dal conducente. Dunque anche lasciare il finestrino abbassato espone al rischio di un accertamento di violazione, così come l'avere lasciato le chiavi nel cruscotto dell'auto. In effetti si tratta di situazioni che pongono a rischio il veicolo di cui, facilmente, potrebbe appropriarsi un altro soggetto, pur senza il consenso espresso del proprietario.

Ed è proprio questo l'interesse che il legislatore ha voluto tutelare al solo fine di evitare che dei veicoli possa farsi un uso contrario alla legge. In effetti, simili comportamenti sembrerebbero porre in essere una sorta di "induzione a commettere reato"; col risultato, dunque, che è sul conducente che ricade l'ònere di porre in essere tutte le accortezze necessarie ad impedire siffatte imprevedibili (ma sempre possibili) manifestazioni. In effetti non sono rari i casi in cui, solo per dimenticanza, si abbandoni l'auto in sosta aperta, in pratica facilmente accessibile da parte di chiunque. In questo caso la sanzione amministrativa è certa; e nulla si potrebbe eccepire all'accertatore, legittimatato com'è direttamente dal Codice della strada. La violazione di questo sottinteso obbligo di custodia del proprio veicolo, da cui - in potenza - potrebbe sempre derivare un uso improprio dell'automezzo, espone al rischio del pagamento di una sanzione carattere amministrativa per i ciclomotori, per i motoveicoli a due ruote nonché per i restanti veicoli.

Claudio de Luca