Autoveicoli come gli aerei: la scatola nera

Cos'è questa scatola nera, battezzata "Black box" in inglese, tra breve 'in itinere' sugli autoveicoli? Niente di più che un dispositivo elettronico dotato di un localizzatore Gps che, una volta installato, permette di monitorare le informazioni concernenti da una parte l'incedere del veicolo di trasporto e dall'altra lo stile di guida di chi lo conduce. Nello specifico, questo dispositivo permette di registrare: 1) la posizione e tutti gli spostamenti effettuati dal veicolo (così da permettere di conoscere il percorso compiuto unitamente ai relativi tempi di marcia e di sosta); 2) le accelerazioni e le decelerazioni; 3) le marce inserite di volta in volta (quindi quando si sia proceduto a cambiare) ed a quale andamento si mantiene il numero dei giri del motore; 4) i chilometri percorsi in un determinato periodo; 5) l’attivazione ed il funzionamento di tutti i sistemi di sicurezza di cui è dotata la vettura, come ad esempio gli 'airbag' o la frenata automatica di emergenza; 6) gli eventuali impatti della macchina contro altri veicoli o cose, memorizzando luogo, velocità e intensità dell’evento-crash.

Si è trattato di un cambiamento epocale che sta per coinvolgere ancora di più il mondo delle quattro ruote. Come stabilito dal Regolamento UE n. 2144 del 2019 (in materia di sicurezza e di protezione ambientale), a far tempo dal 6 luglio 2022, i mezzi di nuova produzione dovranno essere dotati di questa scatola nera. L’obbligo (che interesserà anche i furgoni, i camion ed i pullman) stabilisce che dal 7 luglio 2024 le case automobilistiche dovranno immatricolare e commercializzare soltanto vetture dotate di 'black box'. Per il momento non viene prevista alcuna novità per le auto circolanti, tuttavia non è escluso che, in futuro, ogni singolo Stato Ue possa estendere l'obbligo pure alle vetture già immatricolate. Nella pratica le case automobilistiche debbono immatricolare e commercializzare esclusivamente automezzi dotati di scatola nera. Per di più dovranno essere dotati: a) di frenata automatica; b) di adattamento intelligente della velocità (in grado di avvertire chi li conduca che è stato superato il limite di velocità; c) di un avviso anti-colpo di sonno; d) di sensori per il mantenimento di corsia; e) di alcolock, un sistema che inibisce l’avviamento del motore per chi voglia porsi alla guida in istato di ebbrezza.

Va sottolineato che, nella Penisola, l’uso della scatola nera non costituisce una novità. Com'è noto, da tempo, molte Compagnie assicurative propongono ai propri clienti la possibilità di installare una scatola nera con Gps in cambio di un forte sconto sulla polizza. Grazie al dispositivo in questione è infatti possibile registrare una moltitudine di informazioni fondamentali al fine di ridurre le possibili controversie in caso di sinistro stradale. Difatti gli spostamenti della vettura, i chilometri percorsi, la velocità del veicolo, la frenata, la posizione e l’inclinazione del mezzo sulla strada, gli eventuali malfunzionamenti e persino la marcia inserita vengono 'salvati' all’interno del modulo dotato di localizzatore Gps alimentato dalla batteria dell’auto stessa. Tutte queste informazioni, in caso di incidente, potranno essere recuperate allo scopo di ricostruire la dinamica del moto e degli eventi.

In sintesi, l’idea riformatrice è quella di istituire l’uso diffuso di un dispositivo in grado di fornire dati di gran lunga più precisi al fine di porre chi indaga nella condizione di approfondire vieppiù i sinistri. I dati, di cui molti sensibili, saranno poi usati dagli Stati membri (e dalle Compagnie assicurative) per effettuare analisi sulla sicurezza stradale ed anche per valutare l’efficacia delle specifiche misure adottate. Tutto ciò a condizione che la gestione delle informazioni dovrà essere tale da non permettere l'identificazione vuoi del singolo veicolo vuoi del proprietario. A tale scopo la normativa europea prevede che i dati vengano registrati - e memorizzati - all’interno di un sistema chiuso per essere accessibili esclusivamente da istituti accreditati attraverso un’interfaccia standardizzata.

Claudio de Luca