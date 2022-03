Area verde di pertinenza adibita a posteggio per auto

La sentenza n. 14.294/2020 della Sez. 2^ (civile) della Corte di cassazione dice che il proprietario dell'abitazione non può trasformare l'area verde di pertinenza in un vero e proprio posteggio per la sua auto, con tanto di tettoia a protezione. E ciò perché vive in un Condomìnio dove chi abita al primo piano ha il diritto di esercitare la veduta in appiombo dalla sua finestra. Evidente, dunque, nel caso di specie, l'uso illegittimo del bene condominiale. La dèroga alle distanze legali (art. 907 C.c.) è consentita soltanto in forza di una servitù prediale a carico del fondo da cui si esercita la veduta. E quest'ultima esiste soltanto se siano consentite l'inspectio e la ‘prospectio’, vale a dire la possibilità di vedere e quella di guardare di fronte, obliquamente e lateralmente sul fondo del vicino. Per di più il singolo condòmino vanta il diritto di esercitare la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio. Inutile, poi, invocare l'uso più intenso della cosa comune perché, nella specie, la recinzione condominiale arretra nella proprietà esclusiva forse per consentire la manovra all'auto che deve entrare nel cancello; e, dunque, l'originaria struttura non esiste più, mentre l'apertura di un varco risulta consentita soltanto se non lede i diritti degli altri condomini. Né è giovato, al proprietario del piano-terra, dedurre che realizzare la nuova recinzione con passo carraio sarebbe legittimo ai sensi dell'art. 1102, c. 1, C.c.

Né risulterebbe mutata la destinazione della struttura, laddove il nuovo manufatto sarebbe comunque al servizio del Condomìnio, anzi avrebbe aumentato la sicurezza dell'edificio senza impedire ai condòmini di fruirne in pari misura.

Secondo gli esperti, però, il Giudice di 2° grado avrebbe compiuto un errore di valutazione nell’inquadrare la vicenda nel paradigma dell'art. 1120 C.c. in tema di innovazioni quando avrebbe dovuto collocarla entro la previsione generale ex-art. 1102 sull'uso della cosa comune. E non rileva indagare sulla validità della delibera perché l'Assemblea l'ha comunque adottata con la maggioranza asserita necessaria. Pur tuttavia, la Corte d'appello, ha esaminato comunque il fatto posto a base della controversia, vale a dire che la recinzione comune non esiste più.

La nuova struttura appartiene in via esclusiva al proprietario del piano-terra e gli altri condomini non possono più raggiungerla, anzi dovrebbero transitare su suolo privato soltanto per avvicinarsi. Non si applica, quindi, la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'apertura di varchi e l'installazione di porte o cancellate lungo un muro che ricade fra le parti comuni dell'edificio condominiale, eseguiti da uno dei proprietari esclusivi per assicurare un nuovo ingresso al suo immobile, non integrano - in linea di massima - un abuso della cosa comune tale da ledere i diritti degli altri condòmini: non comportano, infatti, per questi ultimi una qualche impossibilità di far altrettanto uso del muro stesso ai sensi dell'art. 1102, c. 1, C.c.; il tutto mentre resta irrilevante che il manufatto non viene utilizzato per ovviare all'interclusione della proprietà esclusiva ma soltanto per garantire un più comodo accesso ai locali.

Insomma, quando si sia acquisito il diritto ad una veduta verso il fondo vicino, il proprietario di quest'ultimo deve rispettare le distanze ex-art. 907 C.c. se intende costruire, mentre la deroga può essere consentita soltanto in forza di una servitù prediale ‘ad hoc’ a carico dell'immobile da cui si esercita la veduta. E la costituzione contrattuale della servitù impone un patto che ne indichi in modo chiaro gli estremi. Nel nostro caso nel titolo d'acquisto dell'appartamento al 1° piano non è menzionato un limite al diritto di veduta verticale e obliqua, mentre non rileva che nell'atto di compravendita dei locali a piano-terra l'area scoperta sia invece indicata come lastrico solare. Altrettanto inconferente sarebbe lamentare che, soltanto con la memoria ex-art. 183, c. 6, 1) Cpc, e dunque dopo la prima comparizione, la parte abbia addotto che il diritto di veduta sia violato dall'ampio e solido montante di una ‘pompeiana’ mentre nell'iniziale atto di citazione l'originario attore si doleva soltanto di una tenda avvolgibile. È infatti escluso che la Corte territoriale si sia pronunciata a fronte di una domanda nuova e dunque inammissibile. E ciò perché il riferimento contenuto nella memoria alla struttura portante della tettoia risulta comunque correlato alla vicenda sostanziale portata inizialmente alla cognizione del Tribunale

Claudio de Luca