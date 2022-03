Verbali al codice della strada, quando una opposizione è inutile

Soventemente i sistemi meccanizzati di gestione del contenzioso concernente le violazioni al Codice della strada, in uso nei Comandi di Polizia locale, ammettono – 'ope legis' - la redazione di verbali cosiddetti composti: cioè a dire quelli in cui agente, responsabile del procedimento, contesta la sussistenza di un illecito sulla scorta delle rilevazioni effettuate dai colleghi. Or bene, se dalla fotocopia del verbale di contestazione esibita dal ricorrente, si evince – con ogni evidenza – che responsabile del procedimento è l'operatore Tizio (quello che sottoscrive l’atto) e che verbalizzanti su strada sono stati Caio e Sempronio, soggetti giuridici sicuramente individuabili, diventa quanto meno temeraria una eventuale pretesa di illegittimità del processo verbale, accampata dal ricorrente.

In relazione alla presunta illegittimità per presunta mancata sottoscrizione dell’atto, fa testo l’art. 385, c. 3, Reg. es. C.d.s. , secondo i cui contenuti – per i verbali redatti con sistemi meccanizzati, o di elaborazione–dati - sarebbe addirittura sufficiente la notifica con il modulo prestampato, recante la sola intestazione dell’Ufficio, dal momento che la stessa giurisprudenza di merito ritiene appunto bastevole la certezza della provenienza di un atto da un determinato soggetto e dell’appartenenza di questi all’organo accertatore. 'A fortiori', si soggiunge che pure la giurisprudenza amministrativa è attestata su posizioni analoghe, escludendo l’inesistenza dell’atto amministrativo per i motivi eventualmente lamentati, a tale proposito, dal ricorrente. In questa sede, si vuole pure soggiungere, 'ad adjuvandum', che l’art. 6-quater della legge n. 80/1991, di conversione del d.l. n. 6/1991, prevede, per gli atti amministrativi emessi dagli enti locali, che l’apposizione della firma autografa bene possa essere sostituita “dalla indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile". Detta disposizione, pur essendo anteriore all’entrata in vigore del Codice della strada non appare di certo abrogata per successione di leggi, per rimanere, anzi, applicabile per principio di specialità, concernendo solo atti provenienti da enti locali.

Per di più, tale possibilità appare riproposta (Cassazione, 24.IX.1997, n. 9394) anche dall’art. 3 del dlgs n. 39/1993, laddove si prevede che, nel caso in cui, per la validità di atti emessi mediante sistemi telematici ed informatici, sia prevista l’apposizione di una firma autografa, la stessa possa essere sostituita “dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatico, del soggetto responsabile “.

CONCLUSIONI: qualunque Ufficio adìto del Giudice di pace riterrebbe insussistenti, per tutto quanto sopra dedotto, le tesi precostituite in tal senso dall’opponente; e, rigettatine i contenuti, ordinerà alla parte il pagamento di una somma determinata con le modalità indicate nell’art. 204, c. 1, C.d.s. (oltre alle spese di notifica e di contestazione dovute al Comune) ed a quelle di giustizia. Perciò non perdete tempo, e saldate il dèbito.

Claudio de Luca