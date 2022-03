Misuratori di velocità

Omologazione ed approvazione sono due procedure distinte, rispondenti ad una diversa 'ratio' a fronte di una compromissione del diritto di difesa che fa seguito alla rilevazione della velocità in modalità automatica ed a contestazione differita (sentenza n. 5454/2021 del Gdp di Milano pronunciatosi sull'opposizione ad ordinanza-ingiunzione prefettizia proposta da un conducente).

L'opponente, sanzionato per violazione dei limiti di velocità (art. 142, c. 8, Cds), aveva contestato l'omessa omologazione dell'apparecchio di rilevamento utilizzato per contestare l'infrazione; ed il Gdp ha ritenuto che l'opposizione fosse meritevole di accoglimento, stante l'illegittimità dell'accertamento a causa della sola approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del dispositivo utilizzato per la misurazione della velocità in modalità automatica, con esonero di contestazione immediata. La questione omologazione-approvazione appare controversa; ed il Gdp prende le mosse da quanto stabilito dall'art. 4, c. 3, D.L. n. 121/2002, a cui rimanda l'art. 201, c. 1-bis, f), C.d.S., secondo cui "se vengono utilizzati i dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati, od omologati, ai sensi dell'art. 45, c. 6, dlgs n. 285/1992". La 'ratio' della norma è chiara e viene ben delineata anche dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 113/2015: in pratica, la compromissione del diritto di difesa del cittadino viene bilanciato dal carattere di affidabilità che l'omologazione e la taratura del misuratore conferiscono al medesimo.

Il Giudice richiama quanto previsto dall'art. 142 Cds, norma che si occupa di velocità e che appare chiara nel subordinare l'efficacia probatoria delle risultanze di apparecchiature all'omòloga, rimandando a quanto previsto nel Regolamento di attuazione Cds. In tal senso, l'art. 345 Reg., dopo di avere indicato che le apparecchiature ed i mezzi di accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruiti in modo da raggiungere detto scopo, fissando la velocità del veicolo in un dato momento in un modo chiaro ed accertabile, al c. 2 prescrive che dette apparecchiature debbano essere approvate dal Ministero. Il provvedimento in commento richiama quanto stabilito dal Tribunale di Alessandria in una sentenza del 9 ottobre 2020, secondo cui "la norma si riferisce appunto alle singole apparecchiature utilizzate in concreto per la rilevazione della velocità che, pertanto, non debbono essere sottoposte all'omologazione bensì all'approvazione". Lo stesso Giudice prosegue affermando che i due aspetti, omologazione ed approvazione, differiscono nel lessico comune e che il Regolamento lo specifica all'art. 192, a cui rinvia l'art. 45 Cds, norma di fondamentale importanza in quanto descrive la procedura per il conseguimento dell'omologazione e dell'approvazione. Proprio dalla disamina di detta norma si evince come le procedure di approvazione e di omologazione siano differenti fra loro e giungano a differenti provvedimenti conclusivi.

Nel richiamare un precedente (sent. n. 11135/2018), condividendone le motivazioni, il Gdp di Milano ha sottolineato come, il c. 2 dell'art. 192 preveda la procedura di omologazione, mentre il c. 3 si riferisce all'approvazione. Tre le due procedure emerge l'elemento discretivo della rispondenza alle prescrizioni stabilite dal Reg.: nel caso di omologazione si richiederà di accertare la rispondenza e l'efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite; nel caso dell'approvazione, dovrà trattarsi di richiesta relativa ad elementi per cui il Reg. non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni. In questo secondo caso sarò il Ministero ad approvare il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dall'art. 2 e dettata dal Codice stesso per l'omologazione. Insomma, il Gdp ritiene che i termini 'omologazione' ed 'approvazione' non siano sinonimi, riferendosi a procedure distinte e ad una 'ratio' differente a fronte di una compromissione del diritto di difesa data dal rilevamento della velocità in modalità automatica ed a contestazione differita. In tal caso si richiede che le apparecchiature di rilevamento debbano essere sottoposte a vincoli stringenti di rispondenza a determinate caratteristiche e prescrizioni. In conclusione, tali procedure sono distinte; cosicché l'omologazione riguarda gli apparecchi. Ragion per cui il Reg., fissando caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, risulta essere il risultato di una procedura avente natura tecnica, finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento da utilizzare. Nel caso di specie, essendo il rilevamento della velocità avvenuto con apparecchiatura sottoposta a procedura di approvazione (e non omologazione), il Gdp ha concluso per l'accoglimento del ricorso ed ha annullato l'ordinanza- ingiunzione impugnata.

Claudio de Luca