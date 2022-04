Caduta intonaco su pubblica via

Nella rubrica odierna chi scrive prende in esame un caso particolare di individuazione con riferimento all’àmbito di applicazione del Codice della strada, legato all’accertamento della violazione dell’art. 30 (caduta di intonaco sulla pubblica via). La 'ratio' della norma voluta dal legislatore è quella di volere tutelare gli utenti da possibili danni dovuti all’incuria dei fabbricati; e, per tale, deve intendersi che la tutela si estenda anche nelle aree private dove non sia escluso il transito ad un numero indiscriminato ed indeterminato di persone e di conducenti.

Tale esclusione può essere esplicitata dalla presenza di sbarre, di cartelli, da fioriere, da recinzioni, 'et similia') o, implicitamente, dalla conformazione dei luoghi. Ma, ove questa non sussista, trovano applicazione le norme del summentovato Codice, posto a tutela di chiunque circoli liberamente sulle aree aperte alla circolazione.

Ciò posto, poniamo il caso. Ipotizziamo che l’edificio, di proprietà di chi sia ricorso, sia situato in una strada che si affaccia, come risulta da evidenti rilievi fotografici, su di un'area interna (una diramazione), asfaltata e corredata di marciapiede e di edifici contigui. Tra tale strada e gli edifici, fra cui quello oggetto di causa, non vi è alcun tipo di segnale che possa fare solo lontanamente pensare, previo utilizzo della normale diligenza dell’uomo comune, che detta diramazione interna sia chiusa al passaggio indiscriminato di persone. Se, invece, fosse così come vorrebbe far apparire controparte, detta area dovrebbe essere delimitata (segnale, sbarra, ecc.) ed andrebbe resa evidente a terzi la preclusione all’uso della stessa, cosa che - al contrario - non risulta in essere dagli atti di causa.

Ciò posto non sarebbe sufficiente dire che tale area è privata per porsi al riparo dell’imperio delle norme del Codice stradale che, si ribadisce, trova applicazione anche nelle aree private aperte al pubblico passaggio (si pensi al parcheggio di un supermercato che non rechi l’indicazione “riservato ai soli clienti” e non rechi alcuna sbarra di ingresso o altro.

Nel caso che ci occupa, il punto non è tanto se l’area sia privata (nel senso che vorrebbe controparte ricorrente) o pubblica bensì se essa sia interdetta al passaggio di chiunque o, piuttosto, sia aperta solo per chi vi risiede.

Poiché non pare di potere addivenire a tale ultima configurazione, stante l’assenza di una pur minima segnalazione e/o pubblicità ai terzi, che si tratti di area interdetta al passaggio; ritenuto che la configurazione dell’area non può che essere quella di 'area ad uso pubblico', potendo questa essere usata direttamente (ed in modo lecito) da tutta la collettività indeterminata, anche in via temporanea, nell’ottica di una destinazione “uti cives”; considerato che tale configurazione (né potrebbe essere altrimenti) rende pienamente legittima l’applicazione dell’art. 30 del Codice della strada, posto a tutela della incolumità pubblica, e che l’intervento della Polizia locale e dei Vigili del Fuoco fu diretto principalmente a salvaguardare la sicurezza e l’incolumità delle persone (gli agenti accertatori avevano ritenuto opportuno l’intervento dei Vigili del fuoco (organo di indiscutibile capacità tecnica), che avevano disposto la transennatura a causa della riscontrata pericolosità dell’intonaco del sotto gronda dell’edificio; visto che la situazione poteva comportare l’applicazione dell’art. 677 C.p. (qualora l’area fosse stata ritenuta privata) ovvero, come di fatto avvenuto, quella dell’art. 30 Cds, sulla base della considerazione che l’area non era interdetta al transito di chiunque; considerato che sia i 'Berretti bianchi' che i Vigili del fuoco non avevano incontrato alcun ostacolo o qualsiasi opposizione, alla luce di tali considerazioni, il Giudice riterrà senz'ombra di dubbio che nessun addebito possa essere mosso agli agenti operanti che hanno agito in piena legittimità, mentre sarà la condotta negligente del ricorrente ad essere indubbiamente censurata, tenuto conto del pericolo corso dai passanti o dai confinanti, scongiurato solo grazie alla segnalazione dei cittadini e all’intervento degli organi preposti alla tutela della pubblica incolumità.

Per tutto quanto sopra dedotto, l’ente convenuto potrà opporsi con successo alle richieste istruttorie della controparte, in quanto inammissibili, perché vertenti su circostanze superflue ai fini della decisione. In effetti il professionista, tecnicamente chiamato a dover dare conferma di avere redatto una relazione 'ad hoc' riferirà in ordine ad una circostanza che non rientra nell’oggetto di tale giudizio, ovvero la pericolosità dell’immobile mentre i Vigili del fuoco nulla hanno eccepito circa la pericolosità di crollo dell’immobile, facendo riferimento all’intonaco di sotto gronda pericolante (dicendo, a chiare lettere, che si tratta di fattispecie assolutamente diverse).

Così poste le cose, può agevolmente rassegnarsi una conclusione per la correttezza del verbale con richiesta di rigetto.

Claudio de Luca