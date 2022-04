Il bollo dopo l'acquisto dell'auto da un rivenditore

Nel caso di acquisto da un commerciante di veicoli, se il bollo del veicolo fosse ancora in corso di validità, l’acquirente deve solo rinnovarlo alla sua naturale scadenza, analogamente a quanto avviene in caso di acquisto da un privato. Se invece fosse scaduto, di norma si applicano le stesse regole relative al primo pagamento per un’auto nuova. L’unica differenza è che non fa fede la data d’immatricolazione, ma quella di autentica notarile dell’atto di vendita (l’obbligo di pagare scatta a partire dal mese dell’autentica e le scadenze si calcolano in base alla data dell’autentica).

Perché sia possibile applicare le regole dell’auto nuova è necessario che il commerciante abbia inserito il veicolo nell’apposito elenco degli esemplari esenti dal bollo (perché in attesa di rivendita). Qualora non lo abbia fatto, si applicano le stesse regole che valgono nel caso in cui si acquisti da un privato un veicolo con il bollo scaduto (la responsabilità del mancato rinnovo ricadrà, a seconda dei casi, sul precedente proprietario o sul commerciante, tenendo conto del nominativo che risulterà come intestatario nel Pra alla data di scadenza del termine utile per il pagamento. Il primo bollo deve essere eseguito entro il mese di immatricolazione. Se però questa è avvenuta negli ultimi 10 gg. del mese, per pagare c’è tempo fino all’ultimo giorno del mese successivo. Se l’ultimo giorno cada in giorno festivo o di sabato, la scadenza è spostata al primo dì feriale successivo. In ogni caso, il mese di immatricolazione deve essere pagato per intero anche nel caso-limite dell’immatricolazione avvenuta l’ultimo giorno del mese. La data di immatricolazione si rileva dalla carta di circolazione o, in mancanza, dal foglio di via rilasciato dagli uffici della ex Motorizzazione civile.

Sono esenti dalla tassa automobilistica i veicoli (autovetture, motoveicoli, etc.) costruiti da almeno 30 anni, senza che sia necessario il possesso di particolari requisiti. Il beneficio spetta automaticamente senza che sia necessario presentare una domanda apposita. Per verificare se si abbia diritto al beneficio, fa fede la data di immatricolazione risultante dal “libretto” di circolazione. Se però il contribuente è in possesso di documentazione idonea che attesti una data di costruzione anteriore a quella di immatricolazione, fa fede ai fini dell'agevolazione quella di costruzione. Se i veicoli in questione sono messi in circolazione su strade pubbliche, essi sono tenuti al pagamento di una tassa forfetaria dovuta in misura fissa a titolo di quanto dovuto per la circolazione (indipendentemente dalla potenza del motore). Il pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell’anno, purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche. Questo regime agevolato non si applica ai veicoli “ad uso professionale”. Sono da considerare tali quelli adibiti al servizio pubblico da piazza, a noleggio da rimessa o a scuola-guida.

I benefici indicati per le auto "anziane" nel paragrafo precedente si applicano con le stesse modalità nei riguardi dei veicoli che abbiano compiuto 20 anni e che abbiano i requisiti per essere considerati di particolare interesse storico e collezionistico. Si considerano tali i veicoli costruiti specificamente per le competizioni, quelli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre, ed infine i veicoli che rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

A differenza dei veicoli con almeno 30 anni, il beneficio in questo caso non spetta automaticamente, ma solo se vi sia stata, da parte dell’apposito Ente associativo riconosciuto dalla legge (l'Asi dell'Automotoclub storico italiano), la preventiva determinazione che individui quali siano i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico. I motoveicoli possono essere individuati anche dalla Federazione motociclistica italiana. Se i veicoli in questione sono messi in circolazione su strade pubbliche, sono tenuti al pagamento di una tassa forfetaria dovuta in misura fissa (indipendentemente dalla potenza del motore) a titolo di imposta di circolazione. Il pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell’anno, purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche (continua - 1).

Claudio de Luca