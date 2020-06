Il ‘led’ sulle auto? Vietato il “fai da te”

La questione era divenuta oggetto di mugugno e di rivendicazione formale da parte di quegli automobilisti che intendevano di vedere “riconosciute” disposizioni già vigenti in Ue ma non ancora accettate dal nostro Codice della strada. Le proteste hanno avuto successo, ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di recente, ha dovuto “precisare” in materia, emanando un decreto ‘ad hoc’ per illustrare come debbano essere installate (e poi validate) le luci a led per l’illuminazione diurna su tutti i veicoli a motore. Prima del decreto, l’installazione di queste luci era “illegale” per l’ordinamento nazionale, seppure esse fossero già state ritenute di profìcuo profilo - ai fini della sicurezza stradale - nella gran parte dei Paesi

dell’Unione. Oggi, la deroga prevista per gli autoveicoli prevede una puntuale procedura per addivenire ad un corretto montaggio e per conseguire l’aggiornamento della carta di circolazione, una volta effettuata la rituale visita e prova negli Uffici della “Motorizzazione”. Però l’installazione deve essere eseguita in un’officina di autoriparazione che, situandole, dovrà destinare queste luci allo scopo di rendere ogni autoveicolo più visibile durante la circolazione diurna. Naturalmente, una volta ultimata, l’operazione, dovrà essere contrassegnata da un marchio di omologazione. Per di più, non sarà possibile installare più di due dispositivi “drl” davanti all’auto; e questi dovranno essere collocati a seconda che le luci diurne siano raggruppate, combinate o incorporate ad altri dispositivi di illuminazione.



L’esecuzione può essere eseguita solo in una officina di autoriparazione il cui titolare abbia a certificarne il montaggio. Dopodiché l’auto dovrà essere sottoposta a visita e prova per l’aggiornamento del libretto presso la Motorizzazione territorialmente competente. Ne consegue che, se un automobilista di Termoli abbia ricoverato la propria automobile in una officina di Isernia, le verifiche e l’aggiornamento della carta di circolazione potranno essere effettuate solo nella Sede della Motorizzazione pentra. Evidente che l’esito dell’aggiornamento potrà essere positivo solo quando siano state rispettate le linee-guida imposte dal decreto mentre, prima della pubblicazione di quest’ultimo, sarebbe stato sufficiente il “Nulla osta”

della Casa costruttrice recante l’approvazione della modifica all’impianto-luci dell’auto. Sulla scorta della tipologia di quest’ultimo e della funzione che svolgerà, l’officina deve attenersi alle quote d’installazione previste dalla norma ECE R48. Nel caso più diffuso di luci “drl”, non incorporate ad altri dispositivi, la distanza tra di esse non potrà essere inferiore a 60 cm (ridotta a 40 quando l’auto non sia più larga di 130); l’altezza del dispositivo dal suolo deve essere compresa tra 25 e 150 cm. Durante la visita e prova saranno controllate pure le inclinazione: a) verticale (+/- 10°); b) orizzontale (+/- 20°).



Oltre alla corretta installazione, sarà controllato anche il buon funzionamento delle luci “drl” che devono accendersi in automatico (quando si avvii il motore) e spegnersi (quando lo si sia arrestato). E’ vietato il funzionamento simultaneo delle luci di marcia diurna e di quelle fendinebbia (anabbaglianti o abbaglianti). Ne discende che l’officina dovrà fare in modo che le prime si spengano quando siano state accese le seconde. Lo stesso vale per gli indicatori di direzione che devono essere i soli a lampeggiare qualora siano incorporati alla luce di marcia diurna. A tal proposito sono stati posti in commercio dei kit di “drl”, muniti di una centralina che commuta in automatico le luci, come peraltro stabilito dal decreto in esame. La carta di circolazione ne riuscirà visivamente aggiornata prèvia apposizione di un’etichetta recante la dicitura “installate luci di marcia diurna

conformi al regolamento 87 Unece”. La visita e prova non è prevista per quei veicoli su cui siano state installate luci di marcia diurna previa

sostituzione di un dispositivo, o di un gruppo ottico originale (faro), con uno (omologato) di analoga forma e dimensioni, contenente anche la

suddetta funzione. Il decreto, così come è stato concepito, ha finito con il concretare un efficace intervento atto ad ovviare all’incapacità

del legislatore italiano che non ancora aveva inteso di “dovere” assimilare normative comunitarie già vecchie.



Claudio de Luca