«Falcata elegante e pelo selvaggio», si infittisce il mistero del lupo ‘termolese’

TERMOLI. Si infittisce il mistero sul (presunto) lupo avvistato ieri, giovedì 28 gennaio, nei pressi della stazione ferroviaria. Dopo la segnalazione su TermoliOnLine, accompagnata dalla foto del fortunato che è riuscito a carpire il movimento dell’esemplare, arriva un’altra testimonianza che perora l’ipotesi che possa trattarsi di un lupo e non di un lupo cecoslovacco.

La passeggiata in centro città non è passata inosservata, seppure il lupo (se di questa specie si tratti davvero) non abbia dato fastidio, continuando il suo giro ispettivo senza dare nell’occhio: «Quindi era un lupo – racconta Marzia, insegnante 31enne di Termoli - Ieri mi sono trovata davanti al lupo in Corso Fratelli Brigida. Ero appena scesa dalla macchina e mi sono fermata a osservarlo mentre mi passava davanti».

Stando al racconto, l’esemplare camminava indisturbato e l’aspetto, soprattutto il pelo, ha dato adito a pensare che fosse davvero un lupo: «Aveva una falcata elegante, ma il pelo corto e selvaggio più che trascurato perciò mi è venuto il sospetto che non fosse un cane randagio – ha concluso Marzia - È passato sul corso giusto al centro della carreggiata (era tutto deserto, erano le 14). Mi sono accorta che stava passando perché ho sentito il rumore di un’andatura strana, che sembrava quella di un cavallo, ma più felpata. Mi è passato vicino, a un metro, ed è stata un’esperienza molto particolare. Era un animale molto bello, aveva un’eleganza non comune».