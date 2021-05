TERMOLI. L'articolo pubblicato ieri con cui è stata evidenziata la criticità relativa allo sfalcio ritardato della vegetazione sul territorio comunale ha subito messo in moto i residenti, che segnalano le varie situazioni di degrado: «Buongiorno, vorrei informare che in viale San Francesco, nel quartiere Colle Macchiuzzo, c'è una fermata del trasporto pubblico urbano piena di erbacce alte, in cui sono avvistati serpenti. Pregasi chi di dovere di provvedere allo sfalcio».