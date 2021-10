Ingombranti e mastelli... attendono in via Mincio Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Per la seconda volta un ritiro prefissato di ingombranti a Termoli viene disertato in via Mincio 201. A segnalarlo l'utente che come da intesa con la società ha esposto i rifiuti il 27 settembre, rimasti in strada. Era accaduto anche nel giugno scorso. Lo stesso utente ha poi lamentato la mancato sostituzione di un mastello per la raccolta differenziata, ormai danneggiato.