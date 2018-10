TERMOLI. «E il pranzo mi va di traverso». Con questa frase lapidaria ma molto significativa, una lettrice residente a Termoli ci ha inviato per mezzo di WhatsApp una ennesima segnalazione di degrado e di comportamenti lesivi dell'igiene urbana cittadina. Non si rispettano le regole per il conferimento degli ingombranti e in generale le violazioni sul regolamento cittadino della raccolta differenziata sono davvero copiose giorno dopo giorno.

Ora che c'è un nuovo dirigente responsabile al settore Ambiente, l'architetto Livio Mandrile, beh, ci appelliamo al suo aplomb piemontese per restituire decoro alla nostra città, controlli e sanzioni sia il nuovo tormentone autunnale.