Grosso televisore abbandonato da mesi e preso a calci in via Po

TERMOLI. «Da oltre 2 mesi è stato abbandonato in via Po questo enorme televisore e adesso la notte lo prendono anche a calci, triturando il materiale dannoso. Oltre ad abbandonarlo, nemmeno il buon senso di chiamare chi di dovere per farlo ritirare. Chiediamo alla Rieco se può venire a prenderselo. Un appello ai cittadini: il rispetto dell' ambiente comincia da noi. Grazie».