Via Malta Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. «Questa è la situazione quotidiana della cosiddetta raccolta differenziata in via Malta, angolo via Sardegna a Termoli. Nel residuo secco viene conferito di tutto: plastica, vetro, carta e umido mentre gli altri contenitori sono praticamente vuoti».