«Parcheggiano in divieto e la Rieco non può raccogliere i rifiuti»

TERMOLI. «Ogni mattina in via Malta e in via Sardegna, alcuni cittadini provenienti da comuni limitrofi - che si vantano di fare la differenziata - vengono a buttare i loro rifiuti nei bidoni di via Sardegna dove parcheggiano per poi andare negli uffici in centro. Spesso la Rieco non riesce a ritirare la spazzatura perché, nonostante i segnali di divieto di fermata, queste persone continuano a parcheggiare sul lato vietato impedendo la raccolta dei rifiuti. Mi fa piacere comunque la segnalazione di stamattina, perché molti abitanti di via Malta e non solo non fanno la differenziata».