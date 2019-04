TERMOLI. Riceviamo e pubblichiamo da Oscar De Lena: «come ogni pomeriggio io vado a passeggiare sul lungomare dal Pirata alla Torre Saracena. Ho apprezzato molto la pulizia della spiaggia che sta proseguendo anche oggi. Mi preoccupa solo che in questi 700 metri ci sono solo 4 cestini che con un solo cartone per la pizza si riempiono. Cosa succederà tra pasquetta e martedi? Non si potrebbe far mettere dei contenitori almeno per queste feste pasquali? Troppa sabbia è stata lasciata in prossimità degli accessi al mare e con le prossime giornate con il vento... sarà tutto come prima».