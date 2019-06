TERMOLI. A volte bastano un pizzico di buon senso e un po' di senso pratico e si evitano polemiche e discussioni inutili. Ad esempio in piazza Bega il cartello che segnala la pulizia delle strade il mercoledì è posizionato in modo tale da non essere visibile a chi entra nella piazza dalla rotonda di via Dante, che quindi non potrà sapere giorno e orario di divieto di sosta per pulizia.

Va detto che quel cartello era stato messo in quel modo perché inizialmente si poteva entrare in piazza Bega da via Pagano; poi è cambiato il senso di entrata, ma il cartello è rimasto come in origine. Ecco dunque il buon senso e la logica di cui parlavamo all'inizio.

Questa svista ce l'ha segnalata un cittadino che è stato multato proprio per la circostanza descritta. Allora, come diceva un noto comico partenopeo, certe volte... "Basta poco, che ce vo'?"