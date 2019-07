Via Dante intasata dai mezzi pesanti

TERMOLI. Non inizia al meglio la mattina per quanti, recandosi a lavoro o verso altri doveri, si sono ritrovati nel mezzo di un ingorgo segnalatoci da un lettore. Il traffico di via Dante, già poco scorrevole nelle ore di punta, è stato messo a dura prova - come si può intuire dalla foto - dalla presenza concomitante di due mezzi ingombranti, che si sono addentrati in maniera poco avveduta nella stretta strada cittadina.