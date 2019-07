TERMOLI. La scorsa settimana abbiamo denunciato un tratto di spiaggia sporca con rifiuti, anche paradossali, in mare. A distanza di sette giorni, finalmente, oseremmo dire, quasi il Paradiso sul litorale Nord, nel tratto dalla Torretta in direzione Petacciato. Uno specchio d'acqua spettacolare, ci perdonerete il quasi bisticcio di parole. Come cantava il mitico Lucio Battisti, davvero "Acqua azzurra, acqua chiara!"