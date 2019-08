Madonna delle Grazie, lettera a suor Marzia

TERMOLI. «Buongiorno, sono Dante Cianciosi, la forte emozione provocata dalla notizia della sua partenza non ancora si calma e, a dire il vero, non me ne dispiaccio, le emozioni sono vita. L'onore, il piacere e l'importanza di averla conosciuta e di aver imparato ed approfondito argomenti utili al miglior percorso umano sono di tale portata che non riesco a cercarla per un abbraccio di saluto. Perdoni questa mia debolezza, restiamo fermi alla cena dove la serenità ha invaso la nostra amicizia. Fortunati saranno i futuri vostri amici, non ancora intuiscono quale patrimonio umano li invadera'. Che la gioia del vivere nel cammino di Dio sia la sua quotidianità, io la cercherò nelle sue parole e nei suoi sorrisi ben impressi nella mia mente. A Dio».

E' il messaggio che l'imprenditore bassomolisano ha rivolto a suor Marzia, dopo la notizia della sua partenza dal Santuario della Madonna delle Grazie, a Termoli.