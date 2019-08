«Ridiamo per non piangere in via Mazzini numero 7»

TERMOLI. «Dal condominio di via Mazzini 7 un abbraccio a tutti! Ridiamo per non piangere.... La Rieco Sud ha finalmente dato il parere negativo riguardo l'attuale posizionamento dei bidoni, stiamo aspettando da 2 settimane il sopralluogo dei Vigili urbani per individuare un'area in prossimità ove predisporre l'isola ecologica».