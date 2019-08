TERMOLI. Gli amici storici del quartiere di via Sardegna esprimono sentite condoglianze alla famiglia Di Vito Giuseppe e Alessandro per la perdita del caro papà Antonio.

«Noi amici di via Sardegna ricordiamo Antonio come un uomo saggio, dedido al lavoro e alla famiglia. Noi amici storici del muretto di via Sardegna a ricordo per sempre».