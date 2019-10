Contenitori della differenziata e segnale stradale, si può fare di meglio

TERMOLI. Segnali di civiltà da un cittadino che ci sottolinea due situazioni che andrebbero oggettivamente migliorate. «Si segnala su via De Sanctis la posizione di un segnale stradale messo a dimora proprio al centro del marciapiede in modo tale che il pedone al suo passaggio dovrà dividersi in due. Magia fallica.



Inoltre, si segnala la grande inciviltà e l'arroganza con cui vengono sistemati gli pezzi condominiali sul pubblico marciapiede situato tra via De Nicola e via Luigi Sturzo. Mi auguro qualcuno voglia provvedere a ripristinare il diritto al pubblico passaggio senza subire le concentrazioni di rifiuti e gli olezzi del condominio.