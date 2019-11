TERMOLI. L’urbanizzazione dei quartieri periferici è una questione risolta solo in parte a Termoli e affonda le radici in decenni di programmazioni forse ritardate e non puntuali.

Nel quartiere di Colle della Torre, ad esempio.

«Buongiorno, volevo evidenziare tramite video lo scempio su cui siamo costretti a camminare sia a piedi che con le macchine. Purtroppo via Alessandro Manzoni che parte da Colle della Torre strada asfaltata per metà (come da video) prosegue con l'altra metà dissestata a tal punto che sono e siamo noi che ci viviamo a temere per l'incolumità dei nostri ragazzi che usano lo scooter nonché per noi stessi. Spero nel vostro aiuto affinché qualcuno prenda provvedimenti. Cordiali saluti».

Questo lo sfogo di una residente.