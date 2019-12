TERMOLI. «È da circa un mese che qualche "deficiente" ha abbandonato questa carcassa di pneumatico in via Asia,» ci fa notare un lettore che, con grande senso civico, non si è limitato alla segnalazione. «Vedendo che nessuno degli addetti al lavoro (Rieco, addetti comunali) si è preso la briga di raccoglierla, questa mattina l'ho fatto io e la porterò in discarica».