TERMOLI. Una lettrice che sceglie di restare anonima ci racconta un episodio che colpisce non solo per l'incuria ma per la pericolosità. «Stamattina alle ore 8 mi sono recata all'ospedale di Termoli per fare le analisi del sangue. Mentre entravo mi è saltata subito all'occhio questa provetta appoggiata sul muretto dell'ingresso. Ho segnalato la cosa alla vigilante che era in reception e mi è stato risposto "Ah sì sì, si sono dimenticati". Poi sono andata a fare le analisi pensando che avrebbe fatto qualcosa. All'uscita la provetta era ancora lì».