Fondo Molisana, «perché non hanno previsto più bagni chimici?»

TERMOLI. Gara di ciclismo Fondo Molisana e polemiche. «Buonasera c'è stato uno spettacolo sgradevole della gara di Fondo di ciclismo partita dal piazzale del cimitero di Termoli nella giornata di ieri. È mai possibile che chi ha organizzato questa manifestazione non abbia pensato a mettere più bagni chimici e di organizzare l'evento in un posto adatto a una partenza e a un arrivo di una corsa ciclistica. Non riesco a capire tutto questo. Grazie».