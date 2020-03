Covid-19: "Pulire tastiere di bancomat e pos"

TERMOLI. "Sarebbe possibile chiedere a Banche e Market di fare pulire display e tastiera di Bancomat e Pos.

A volte sono talmente sporchi che non si riesce a leggere e chissà quanti miliardi di corona virus sono in grado di trattenere e trasmettere!

Credo che il Ministro della Salute debba dare disposizioni in merito, ma non so come fare per richiamarne l'attenzione."