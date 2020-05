Maleducazione civica

TERMOLI. C’è sempre il cretino di turno che riesce a distinguersi sia nell’ordinario che nell’emergenza.

In piazza Giovanni Paolo II c’è qualcuno che abbandona volutamente sacchetti di immondizia giorno dopo giorno, come se la raccolta differenziata fosse una scelta facoltativa.

Così non è.

Focolai di degrado che nascono dal cattivo comportamento di persone che non sanno rispettare le buone regole del vivere comune, ci vorrebbero richiami obbligatori di educazione civica.

In ogni caso, nello stigmatizzare gesti incresciosi a nocumento dell’immagine cittadina, si invitano i residenti a segnalare anche in questo caso coloro che fanno orecchie da mercante al regolamento sul “porta a porta”, come avvenuto per le trasgressioni ai Dpcm sull’emergenza Covid-19.

Paradossale che rimossa una busta di immondizia sabato, sia magicamente ricomparsa in seconda veste la domenica.