Sui marciapiedi di via Volturno e via Tevere Copyright: Termolionline.it

Sui marciapiedi di via Volturno e via Tevere Copyright: Termolionline.it

Sui marciapiedi di via Volturno e via Tevere Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. «Signori, buongiorno, vorrei segnalarvi la situazione dei marciapiedi di via Volturno e di via Tevere, marciapiedi sconnessi, ostruiti da fogliame arboreo, tanto da essere inservibili, pericolosi per bambini e passeggini. Vi allego alcune foto... grazie per il vostro interessamento».

Giulio F.