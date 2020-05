Tra via Sangro e via Asia: ecco lo scempio Copyright: Termolionline.it

Tra via Sangro e via Asia: ecco lo scempio Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. «Salve, risiedo nei pressi del centro commerciale "La Fontana" e nel transitare nella stradina privata che costeggia i campetti di calcetto di via Asia che collega via Sangro al condominio San Maurizio è stata creata una vera e propria discarica a cielo aperto ove sono stati abbandonati ad opera di ignoti rifiuti speciali come si rileva dalle immagini che vi allego. La presente affinché venga posta all'attenzione degli organi competenti per una sollecita bonifica ed eventualmente piazzare delle trappole fotografiche per individuare gli incivili che commettono questi scempi. Mi preme sottolineare che lungo la predetta stradina si trovano abbandonati rifiuti di ogni genere. Nel ringraziarvi per l'impegno, porgo un cordiale saluto di buon lavoro».