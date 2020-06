Isola ecologica di via Duca degli Abruzzi: ricominciamo? Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Isola ecologica di via Duca degli Abruzzi: ricominciamo? Questo lo sfacelo che una residente si è trovata davanti stamani mentre si recava al lavoro in centro. Non vogliamo di nuovo trascorrere un'estate con questo biglietto da visita di fronte alla stazione ferroviaria.