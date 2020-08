TERMOLI. «Volevo segnalare dei gattini abbandonati in via 4 novembre nel parchetto di fronte alla chiesa Sant'Antonio, mi sono trovata per caso da quelle parti, ho provveduto a portare un minimo di cibo, e sono riuscita a scattare una foto al volo a uno dei micini piccolissimo e impaurito, ho visto anche due gatte di grossa taglia e qualche altro micino che si nascondeva, non so per quanto potranno sopravvivere... Se qualche volontario della zona può recuperarli per favore, io sono già in partenza non posso fare più di tanto, mi dispiace molto, Sabrina».