TERMOLI. Da Colle Macchiuzzo a via dei Pruni il tragitto è sin troppo breve e scontato, basta percorrere Ponte Tamburro e così i cinghiali sono arrivati anche in quella via, pascolando liberamente sotto i balconi di famiglie che ora dovranno fare attenzione a lasciare i bimbi giocare sull'erba. Ci vorrà un Dpcm di Conte per affrontare la proliferazione degli ungulati sulla costa?