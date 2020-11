Automobilista indisciplinato in via Giappone Copyright: Personale

TERMOLI. Termolionline si è ampiamente occupato dei parcheggi indisciplinati lungo le arterie termolesi ma, a quanto pare, il malcostume stenta ad estinguersi. Un nostro lettore, nelle ultime ore, segnala comportamenti lesivi dei pedoni in via Giappone, allegando una foto e scrivendo:

«Buongiorno, è possibile pubblicare un articolo in cui si chiede agli automobilisti di evitare di parcheggiare sui marciapiedi e avere un po’ più di rispetto per noi pedoni? La foto l'ho scattata in via Giappone e l'auto bianca è stata parcheggiata lì per l'intero week end. Grazie».