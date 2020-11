TERMOLI. «Dog Area Parco Comunale, sono anni che gli utenti chiedono un’illuminazione notturna per la fruizione specie nel periodo autunnale e invernale, l’illuminazione c’è ma è coperta dai rami degli alberi non potati, sarebbe bastata una potatura per avere un minimo di luce e rendere questo luogo più sicuro e fruibile per tutti invece c’è solo degrado e sporcizia. Spero possiate condividere attraverso il vostro sito queste immagini per ricevere un intervento rapido di risoluzione dei problemi. Grazie per la collaborazione».