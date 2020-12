Pacchi alimentari abbandonati

TERMOLI. «Tanta generosità in questa pandemia, ma ci sono anche episodi che denotano mancanza di rispetto. Come è possibile abbandonare cibo nei parchetti, frutto di donazioni, quando c’è chi fatica a sfamarsi? Stiamo assistendo famiglie bisognose, i nuovi e vecchi poveri. Ma c’è necessità di maggiore accortezza per evitare gli sprechi, mi rivolgo sia agli amministratori che alle stesse associazioni».