TERMOLI. E’ considerato uno degli enfant prodige del motocross italiano e per fortuna nostra è termolese doc.

Parliamo di Andrea De Luca, più giovane di tre fratelli tutti vocati allo sport. Di lui abbiamo scritto già diverse volte, grazie ai suoi straordinari risultati agonistici, maturati anche quando era under 12.

Per gli addetti ai lavori rappresenta uno sguardo al futuro. Nel 2020, a 13 anni, è diventato nuovo campione di categoria di motocross in Campania e prim’ancora era riuscito a vincere anche nei tornei Marche MotoAsi e Abruzzo Molise.

Ora, dopo aver compiuto 14 anni a Capodanno, è in forze al team chietino Pardi Racing, che si schiera al cancelletto del campionato Italiano motocross Junior con l’obiettivo di guadagnarsi un posto per le finali.

Nell’ultimo fine settimana ha preso il via dalle Marche il cammino dell’Italiano Junior 2021. «Il Crosspark di Ponzano di Fermo si è presentato nelle migliori condizioni per accogliere i quasi 250 iscritti – come riferisce il portale specializzato Motocross.it - un clima perfetto fortunatamente senza pioggia e un’organizzazione impeccabile da parte del locale motoclub hanno dato il là a gare spettacolari ricche anche di colpi di scena. E’ stato un fine settimana molto positivo sotto tutti i punti di vista».

Andrea è in gara nelle 125, che nel report della testata sportiva viene definita la categoria che ha riservato i maggiori colpi di scena.

Un debutto per De Luca, che dal sabato già fa registrare buoni tempi e riesce a qualificarsi nella manche dei migliori 40. La domenica nella prima manche con una partenza nelle retrovie riesce a risalire una decina di posizioni e chiude 32esimo. Nella seconda manche ha avuto subito un ottimo scatto ma una caduta alla prima curva assieme a diversi piloti lo costringe a un forsennato recupero fino al 30esimo posto.

Un discreto weekend ci fa ben sperare per i prossimi appuntamenti.

Il team ringrazia gli sponsor Cars Ricambi il gommista Velotta.