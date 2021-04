TERMOLI. Il prossimo 3 maggio compirà 21 anni, l’età che una volta permetteva di essere maggiorenni, poi ridotta a 18. Un segno tangibile di maturità, specie per chi ama i motori, una passione ereditata in famiglia, grazie a suo padre Silvio, altro pilota di talento con esperienza nazionale, e che da due anni e mezzo ha messo a frutto, inseguendo il sogno di diventare un titolato pilota di rally. Disciplina non certo facile, da approcciare e da sostenere. Ma in Molise c’’è una discreta tradizione.

Parliamo di Gabriele Recchiuti, figlio d’arte, che nello scorso fine settimana ha debuttato nel campionato italiano Wrc, nel Rally dell’Elba. Assieme all’esperto navigatore Nicolò Lazzarini, al volante della sua Peugeot 208 Rally 4, ha affrontato con grande determinazione questa esperienza, che avrebbe sicuramente potuto concludersi sul podio più alto della propria classe, se non fosse stato per un imprevedibile e banalissimo inconveniente tecnico, poco prima della partenza dell’ultima prova cronometrata del venerdì, quando d’improvviso la vettura non ha dato più segni di vita.

Il pronto intervento dell’espertissimo Team Delta Rally di Riccardo Cappato, cui va il più sentito ringraziamento per la tempestività e la competenza con cui è stato risolto il problema, ha scongiurato il ritiro dalla gara. Purtroppo, a seguito dell’imprevisto stop tecnico, la direzione di gara ha inflitto una cocente penalizzazione di 32 minuti al pilota, quando già era in testa nella classifica di classe. Recchiuti ha comunque proseguito professionalmente la sua gara, conquistando un ottimo terzo posto, oltre al secondo posto di classe alla Michelin Cup per il fronte delle 2wd.

I sogni, le speranze, la consapevolezza e anche i consigli a chi volesse cimentarsi al volante sportivo, nelle parole di Gabriele, che abbiamo intervistato a Termoli.