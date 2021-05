TERMOLI. Il Padel è un gioco divertente che può essere praticato da persone di diversa età, sesso, condizioni tecniche e fisiche.

E’ una disciplina vantaggiosa per tutti gli sportivi: può essere un motivo di divertimento e può essere anche semplicemente un’occasione di incontro e di “ritrovo”; può diventare nello stesso tempo una valida attività motoria senza movimenti aggressivi per tenersi in forma; può essere un'attività praticata da tutta la famiglia; può essere gratificante in termini di risultati sportivi.

I campi sono sia all'aperto che indoor.

La racchetta è una "pala" solida e forata tale da renderla più leggera, la cui lunghezza massima non supera i 45,50 cm.

Il gioco del Padel nacque negli anni '70 in Messico. Successivamente il Padel si diffuse in Spagna e, durante gli anni '80, divenne un vero e proprio sport espandendosi anche in altri paesi: Argentina, Francia, Usa, Brasile. Oggi in Italia è in grande espansione, questa espansione l'ha bloccata solo la Pandemia, ora che pare grazie ai vaccini, ne stiamo lentamente uscendo fuori, e riaprono gli impianti, soprattutto all'aperto visto che andiamo incontro all'Estate, ricomincia l'attività anche nella nostra città.

Proprio ieri e oggi, nel penultimo weekend di maggio, presso il circolo sportivo Beach Sporting Club di via Asia, ha preso il via il primo torneo di Padel.

Questo primo torneo di cui ce ne parla a parte l'avvocato Fabrizio Asiatico responsabile della manifestazione, pur essendo la prima edizione, a dimostrazione della grande presa che ha questa disciplina è riuscito a portare a giocare 24 coppie iscritte quindi 48 giocatori, un evento se non entusiastico poco ci manca.

In questa disciplina dove non ci sono limiti di età per giocare, già dai primi incontri abbiamo visto mettersi in gara ex sportivi, o ancora in attività, studenti scuole primarie e secondarie, amministratori cittadini ex sindaci nello specifico il simpaticissimo Mario Orlando, e l'ex sindaco di Guglionesi dal passato calcistico notevole Leo Antonacci, imprenditori e anche pensionati, insomma il Padel uno sport per tutte le età e categorie sociali, con un’unica parola d'ordine.

Oggi pomeriggio le finali e le premiazioni dove il presidente del circolo, l’ingegnere Luigi Del Re farà gli onori di casa a tutti i partecipanti e gli ospiti intervenuti.