TERMOLI. Il segreto? Allenarsi a casa, da perfetto auto-didatta, seguendo solo metodologie naturali. Anche in piena pandemia, nonostante le restrizioni e le palestre chiuse, è possibile restare in forma, anzi prepararsi adeguatamente per concorrere a competizioni di body building.

Ancora sugli scudi il 38enne Alex Piscino, sanseverese di origine e residente a Termoli, che all'hotel Principe di Pomezia, nello scorso fine settimana, si è guadagnato sul campo un primo posto e un terzo posto, sfiorando il trionfo assoluto.

«E' possibile se si rimane concentrati sul lavoro da fare, allenandomi a casa con 2 elastici e 2 manubri. Questa affermazione la dedico a me stesso, per essermi preparato completamente da solo, volere è potere». E come dargli torto, tenacia e determinazione gli ingredienti principali. Il contesto di gara era quello della Mediterranean Cup, che ha avuto luogo domenica scorsa, 30 maggio, nell'ambito del ciclo qualificante italiano e gare internazionali promosso dalla Cibb. Altro aspetto fondamentale è quello dell'alimentazione, che Alex cura con particolare attenzione.