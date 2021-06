TERMOLI. Dopo le bruttissime recenti giornate causate dall'improvvisa morte dell'amato papà Rocco, la nostra bravissima sportiva vogatrice Giusy Fatima De Sanctis, che ricordiamo è entrata anche a far parte del giro delle nazionali giovanili, questa mattina ha ricevuto il premio dal Coni Molise a Campobasso.

La giovane vogatrice è stata premiata come una dei 44 atleti migliori italiani molisani. Con lei sono stati premiati altri atleti, ma la sua è stata la più alta onorificenza. Questa è una premiazione in base ai risultati conseguiti nel 2019, visto che nel 2020 siamo stati fermi per la pandemia.

Giusy, dopo aver ricevuto il meritatissimo riconoscimento, ha voluto dedicare questo premio a chi l'ha sempre sostenuta, incoraggiata e spronata nella sua disciplina sportiva: il suo grande papà che ora la guiderà nei prossimi successi dall'altro del cielo dove è volato qualche giorno fa.

Queste le parole della dedica di Giusy Fatima a Papà Rocco:

"Al mio papà, al mio eroe, al mio numero 1, a te che mi hai insegnato a sognare e credere nei sogni, a te che mi hai insegnato a non mollare mai, a stringere i denti e andare avanti. A te che mi ha insegnato cos’è lo sport, a noi due indivisibili, ai tuoi occhi buoni, pieni d’amore. Al tuo profumo inconfondibile, al tuo modo di fare così estroso e così elegante. A te papà, che sei così orgoglioso dei nostri traguardi. A te papà, oggi, dedico tutte le mie vittorie Sei il mio orgoglio”.