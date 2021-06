Tre atleti termolesi in gara alla coppa Italia under 16 di Karate

TERMOLI. Si torna alle competizioni ufficiali anche in seno alla Fijlkam, con la coppa Italia under 16.

Dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia da Covid-19 si ritorna all’attività agonistica. Tutto è pronto per la Coppa Italia Under 16. Saranno infatti tre gli atleti termolesi a rappresentare la cittadina adriatica molisana alla competizione in corso di svolgimento al palazzetto federale a Ostia Lido in questo fine settimana.

Gli atleti in questione, tesserati alla Federazione Fijlkam (unica federazione riconosciuta dal Coni per gli sport olimpici da combattimento) sono Gioele Casolino per la categoria +70 kg; Mirko Fratangelo per la categoria -57 ed Elìa Zappacosta per la categoria -68, sono accompagnati dall’ormai noto ed instancabile maestro Raffaele Sandonnini, rientrato da qualche giorno dalla Coppa del Mondo di Cipro, che sarà il loro coach in gara.