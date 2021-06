TERMOLI. Anche quest’anno, i Cavalieri della Costa Molisana hanno organizzato alla perfezione la prima tappa del Campionato regionale molisano di Gimkana Western.

La competizione si è svolta lo scorso sabato 12 giugno presso la sede dell’associazione, in via Sangro a Termoli.

A differenza delle scorse edizioni, la partecipazione ha visto un leggero calo di adesioni in quanto, come precisato dal Presidente dei Cavalieri della costa molisana, Giuseppe di Lorenzo :” Il Covid non ha permesso a tutti gli atleti di prepararsi adeguatamente per questa edizione ma siamo comunque soddisfatti”.

La prima tappa della Gimkana è stata baciata anche da una giornata, meteorologicamente parlando, perfetta: è stata un susseguirsi di emozioni vedere dei cavalieri junior e delle giovanissime amazzoni della scuola primaria avere il comando di quadrupedi di un certo lignaggio.

Fascino e tenerezza, agonismo ed eleganza, l'equitazione è una disciplina davvero in grande espansione, non solo in tutto il Molise, ma anche e soprattutto a Termoli.

Presente anche il presidente regionale Paolo Santoianni , il quale ha ricoperto il ruolo di giudice di gara.

A fine giornata la classifica è stata la seguente:

Categoria open

1 Luigi D’aurizio su Yakari

2 Fabio Medoro su Snapper

3 Jessica Del Ciotto su Uresco

Categoria non pro

1 Greta Gison su Iraq

2 Masotti Luca su Snapper

3 Italo De Sanctis su Breaking down

Categoria novice

1 Marianna Guidotti su Taquila

2 Rocco Di Lorenzo su Iraq

3 Rocco Di Lorenzo su Stella

Categoria novice youth

1 Elisa La Fratta su Flicka

2 Giovanni Guidotti su Apache

3 Karol Di Blasio su Renero

Categoria novice junior

1 Veronica Chiapperini su Flicka

2 Rebecca Di Stefano su Lady

3 Pasquale Vietri su Taquila