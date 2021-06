Powerlifting, tre record italiani e trionfo agli "assoluti" per Alessandra Gentilucci

TERMOLI. Atleti termolesi in grande spolvero, anche nelle discipline meno alla ribalta del grande pubblico di appassionati, ma che vantano la stessa dignità.

Sabato scorso si è disputato il secondo campionato italiano Classic Fiap, una competizione di Powerlifting riconosciuta ufficialmente dal Coni. Tra i numerosi gruppi di atleti in gara, provenienti da diverse regioni, ha partecipato anche la compagine termolese Shapeteam allenata da Fabrizio Carotenuto.

Partecipa, alla sua prima esperienza in gara, l’atleta Alessandra Gentilucci che riesce a conseguire un eccezionale risultato. Infatti completa le tre prove previste in gara (squat 95 kg - panca 50 kg - stacco da terra 115 kg) conseguendo tre nuovi record italiani, con un totale di 260 kg al peso corporeo di 40,7 kg, ed ottiene così la vittoria della sua categoria, col punteggio di 84,5.

Questo brillante risultato le consente di raggiungere un inatteso traguardo nella classifica assoluta femminile, piazzandosi al terzo posto, con un ulteriore record italiano come punteggio Ipf. Come se non bastasse Alessandra si aggiudica anche il premio come migliore prestazione giovanile, un risultato di grande rilievo in considerazione della sua giovane età.

Alessandra Gentilucci, dopo il brillante risultato, ha ammesso che l’impegno degli ultimi mesi è stato ben ripagato, ringrazia il coach Fabrizio per il supporto e la preparazione ricevuti, si dichiara molto soddisfatta e si impegna a migliorare le proprie prestazioni future.