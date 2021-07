TERMOLI. Partita questa mattina dal vialone della zona Industriale di Termoli la 20^ edizione della Fondo Molisana di ciclismo, la manifestazione che si è svolta in due manche.

Alle 9.30 sono partiti i ciclisti della categoria cicloturismo i quali, non avendo velleità agonistiche, approfittano di questa corsa per effettuare una sorta di passeggiata su due ruote per ammirare con calma e occhio turistico, le bellezze paesaggistiche del nostro Molise.

Dopo mezz'ora, alle 10.00, è partita la corsa agonistica che si snoderà su circa 90km, toccando alcune località bassomolisane: le piane di Larino, Rotello, Santa Croce, Bonefro e Casacalenda dove ci sarà un gran premio della montagna.

Successivamente si ritornerà verso Larino, in località piane e sullo stesso vialone del nucleo industriale da dove si era partiti. Oltre 300 i partecipanti per un evento che ha anche scopi turistici, perché molti dei corridori provengono da fuori regione ed avranno l’opportunità di conoscere le bellezze paesaggistiche diu cui la nostra regione è ricca e, chissà, magari decideranno di tornarci in vacanza.