TERMOLI. Continua con successo l'evento Pleasure tappa di Termoli del torneo itinerante di Beach Tennis oggi pomeriggio, rigorosamente molto prima del grandissimo appuntamento con la finale di calcio europeo tra Italia-Inghilterra. Abbiamo intervistato i vincitori della tappa dello scorso fine settimana a Monopoli in una finale tutta termolese: Alberto Mastrangelo e Stefano Perricone, che avevano battuto l'altra delle sei coppie termolesi presenti in terra di Puglia Celenza-Di Nallo.

Ieri si sono dati ‘battaglia’ numerose coppie venute dall'Emilia Romagna, dal Veneto, dal Molise, dalla Puglia e dalla Toscana. Matteo Carponi e Francesco Fusetti, che con la loro organizzazione Emotion organizzano eventi in tutta Italia, visto la presa del Padel organizzano anche eventi dedicati a questa disciplina nuova e dal momento che Termoli si sta attrezzando e presto ci saranno nuovi impianti per poterlo praticare, non hanno escluso che ci possano essere kermesse anche invernali di Padel. A detta, infatti, la città di Termoli, per strutture e posizione, ha tutte le carte in regola per essere una città punto di riferimento per grandi eventi di questa portata. Se poi ci sono anche i risultati sportivi come vediamo il tutto diventa molto più facile.