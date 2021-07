A Tokyo in staffetta con la Divina Pellegrini, origini molisane per Anna Chiara Mascolo

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Cresce la febbre olimpica e speriamo solo quella, visti i problemi e le restrizioni a cui gli organizzatori sono costretti per fronteggiare la pandemia.

In piscina gareggerà a Tokyo anche una nuotatrice di origini molisane, con padre e nonno di San Giacomo degli Schiavoni.

E' nata il 5 giugno 2001 a Firenze, è alta 178 centimetri per 64 chili ed è tesserata con la Hidro Sport ssd di Firenze, ma ha nelle vene sangue molisano, di San Giacomo degli Schiavoni, per la precisione. Parliamo della 20enne nuotatrice e sprinter azzurra Anna Chiara Mascolo, partita per Tokyo dove prenderà parte alle Olimpiadi, con una frazione nella staffetta 4x200 assieme alla Divina Federica Pellegrini.

Un cognome, Mascolo, che su Termolionline abbiamo già riportato, parliamo di Andrea, fantino in Medio Oriente, ed è lo zio, che lavorava nel team del mitico Dettori.