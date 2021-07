Da Tokyo 2020 storica medaglia di bronzo della judoka molisana Maria Centracchio

TERMOLI. Dal lontano Giappone una storica medaglia di bronzo per il Molise, oltre che per l'Italia: Maria Centracchio porta l’Italia Team in doppia cifra: porta la firma della judoka la decima medaglia tricolore ai Giochi di Tokyo. L’azzurra ha vinto il bronzo nei -63 kg, vincendo la sfida per il podio contro l’olandese Juul Franssen al golden score.

La Centracchio aveva iniziato il suo cammino, battendo per ippon la Nomenjanahary (Madagascar), prima di superare – sempre per ippon dopo aver sfoggiato un waza ari - l’ungherese Ozabas e la polacca Agata Ozdoba-Blach al golden score. Si era arresa solo all’olimpionica slovena Tina Trstenjak in semifinale (ippon)

Di seguito il riepilogo dei dieci podi olimpici dell’Italia Team a Tokyo:

ARGENTO Luigi Samele - Scherma - Sciabola individuale

ORO Vito Dell'Aquila - Takewondo - 58 kg

BRONZO Elisa Longo Borghini - Ciclismo - Strada individuale in linea

BRONZO Odette Giuffrida - Judo - 52 kg

BRONZO Mirko Zanni - Pesi - 67 kg

BRONZO Nicolò Martinenghi - Nuoto - 100 rana

ARGENTO Thomas Ceccon, Manuel Frigo, Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri - Nuoto - 4x100 sl

ARGENTO Diana Bacosi - Tiro a Volo – Skeet

ARGENTO Daniele Garozzo - Scherma - Fioretto individuale

BRONZO Maria Centracchio – Judo – 63 kg